3 başkan görevden alındı

DEM'li Mardin ve Batman belediyelerine kayyum atandı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı. İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütüne üyelik suçundan aldığı hapis cezası ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle Türk'ün görevden alındığını ve yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un başkanvekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, Sönük'ün de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezası ve aynı suçtan sürdürülen soruşturmalar nedeniyle görevden alındığı ve Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, iki belediye başkanın da geçici önlem olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan da görevden alındı. Karayılan’ın gözaltına alındığı da bildirildi.

Üç belediye başkanın yerine kayyum ataması yapıldı.

Mardin’de Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanvekili olarak görevlendirildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp da Batman’da Sönük’ün yerine başkanvekili olarak getirildi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, belediyede başkanvekili olarak görev yapacak.

İçişleri Bakanlığı, üç belediye başkanının görevden alındığını ve yerlerine atama yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, üç belediye başkanı hakkındaki terör örgütü üyeliğinden aldıkları cezalar ile aynı suçtan sürdürülen soruşturmalara dikkat çekildi.

Mardin'de Belediyesi önünde olay

Kayyum kararının ardından DEM Partililer, görevden alınan Ahmet Türk ile birlikte belediye binasına girmek istedi.

Belediye girişine polis bariyeri kurulurken, bu esnada gerginlik yaşandı.

Batman'da 75 kişi gözaltına alındı

Batman’da da belediye önünde gerginlik yaşandı.

Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.

Belediye binasına girmeye çalışan gruba, burada güvenlik önlemi alan polis ekiplerince izin verilmedi.

Uyarıya rağmen belediye binasına girmek isteyen gruptan polise mukavemet gösteren 9 kişi gözaltına alındı.

Ardından belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişiler polise taşlı saldırıda bulundu.

Gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Polis ekiplerince 66 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 75 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

