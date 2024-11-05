Trump veya Harris

Amerika Birleşik Devletleri için bugün kritik gün. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris, başkanlık koltuğu için yarışacak. Anketler, adayları neredeyse başa baş gösteriyor.

Amerikalılar Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasında seçim yapacak.

Genel oy verme işlemi bugün başlayacak. Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

Kazanan aday göreve Ocak 2025'te başlayacak ve Beyaz Saray'da dört yıl geçirecek.

Seçmenler yalnızca yeni başkanı değil, aynı zamanda Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosundaki koltuklar için Kongre adaylarını da seçecek. Kongre üyeleri, yasaların geçirilmesinde kritik rol oynuyor.

Cumhuriyetçiler şu anda harcama planlarını başlatan Temsilciler Meclisi'ni kontrol ediyor. Demokratlar ise hükümetteki önemli atamalar hakkında oylama yapan Senato'nun sorumluluğunu üstleniyor.

Oy sayma işlemi ne zaman başlayacak?

Oylar her eyalette kendi sandıkları kapandıktan sonra sayılacak.

Sandık kapanış saatleri, eyaletten eyalete değişmekle birlikte genellikle yerel saatle akşam 7 (TSİ 03.00) civarında başlayacak.

ABD genelinde saat dilimlerinin farklı olması nedeniyle, Alaska ve Hawaii gibi eyaletlerdeki seçmenler hala sandık başına giderken, doğu yakasında oy pusulaları sayılmış olacak.

Kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Seçimin galibi, ilk sonuçlara göre yarın gece açıklanacak ancak kesin sonuçların günlerce belli olmaması ihtimal dahilinde.

2020'deki seçimde tüm oyların sayılması birkaç gün sürmüştü.

2020'de Joe Biden için sonuç, 3 Kasım oylamasından dört gün sonra, Pennsylvania'nın sonucu onaylandıktan sonra açıklanmıştı.

Yeni başkan, ilan edildikten sonra, ocak ayında Washington'daki Kongre binasının basamaklarında düzenlenen yemin töreniyle resmen göreve başlayacak.

Anketlere göre kim önde?

Ulusal düzeyde Harris'in Trump'a karşı yüzde 48'e yüzde 47 ile bir puanlık üstünlüğü var.

Son anketler Kamala Harris'in "savaş alanı" eyaletlerdeki erken seçmenler arasında önde olduğunu gösteriyor.

Demokrat aday daha önce oy kullanmış olanlar arasında yüzde 8'lik bir üstünlüğe sahipken, rakibi Donald Trump, oy kullanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen ancak henüz oy kullanmamış olanlar arasında önde gidiyor.

New York Times ve Siena College tarafından yapılan ankette Harris'in üç eyalette az farkla önde olduğu, Trump'ın bir eyalette önde olduğu, diğer üç eyalette ise oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu görüldü.

Seçimi belirleyecek salıncak eyaletler hangileri?

Beyaz Saray'a giden yol, birkaç kritik salıncak eyaletten geçiyor.

Bu eyaletlerde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki tercih neredeyse başa baş gidiyor.

Pensilvanya, son birkaç başkanlık seçiminde kritik bir eyalet olduğunu kanıtladı ve yarın da durumun aynı olması bekleniyor.

Trump ve Harris'ten birinin kazanabilmesi için 2020'de Biden'ın kıl payı kaybettiği Arizona, Georgia, Wisconsin ve Nevada'yı da alması gerekecek.

Bir zamanlar marjinal olarak görülen Florida ve Ohio, son seçimlerde Cumhuriyetçilerin güvenli bölgeleri oldu. Yine de kesin konuşmanın çok zor olduğu belirtiliyor.