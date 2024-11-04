Yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, dün günün ilk saatlerinde meydana gelen kaza sonucu 29 yaşındaki İnanç Bilinçli ağır yaralandı. Kaza, İnanç Bilinçli’nin, yönetimindeki aracıyla Aşıklar Tepesi’ndeki viraja süratli girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün 00.15’te, Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi yolu üzerinde, İnanç Bilinçli yönetimindeki GG 660 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü İnanç Bilinçli ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erkan Mutela (E-25) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından, Erkan Mutela Acil Serviste kontrol maksatlı müşahede altına alınırken, İnanç Bilinçli ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.