‘İthalata gerek yok’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Muratağa köyünde yaşamını sürdüren Ali Osman Can, ektiği ayçiçeği bitkisi ile hayvanlarının yem ihtiyacını karşılıyor. Yem ve yem hammaddesinin yurt dışından ithal edildiğini belirten Can, “ayçiçeği, pamuk, fasulye soyası küspesini kendimiz elde edebiliriz. Ben ayçiçeği yetiştirerek, yemi çok ucuza mal ediyorum” dedi.

Diyalog’a konuşan Can, hayvan yemi için genelde arpa ekildiğini, yüzde 50’sinin kullanıldığını, geriye kalan kısmın da yurt dışından ithal edildiğini söyledi.

Ali Osman Can, Kuzey Kıbrıs’ta düzenli tarım yapılmamasından dolayı ayçiçeği, pamuk, fasulye soyası küspesi gibi birçok hammaddenin yurt dışından ithal edildiğini ifade etti.

Hayvancıların para ödeyerek bunları aldığını aktaran Can, ülkede kaliteli yem üretiminin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Tarıma önem verilmediğini, gelmiş geçmiş tüm Tarım Bakanlarının bu topraklara ihanet ettiğini iddia eden Can, “Şimdiki Tarım Bakanımız, Başbakanımız ve Başbakan Yardımcımız, siz de bu topraklara ihanet etmeye devam mı edeceksiniz, yoksa tarıma artık bir neşter vuracak mısınız?” şeklinde konuştu. Tarlasında 300 dönüm ayçiçeği yetiştirdiğini ve yem üretimini oldukça ucuza getirdiğini belirten Can, diğer üreticilerinde ithal yerine kendi üretimlerini yapmasını tavsiye etti.

Can, Çiftçiler Birliğinin de bunu önermesi gerektiğini ancak bu yönde bir açıklama yapılmadığını da sözlerine ekledi.