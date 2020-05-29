Yasa tadil edilecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Başsavcı Vekili Sarper Altıncık ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığında dün yapılan görüşmede, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çalışmalarının aksamadan sürdürülmesi konusunda atılması gereken adımlar görüşüldü. Görüşmede Başsavcılık tarafından hazırlanan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun faaliyetlerini aksamadan sürdürülebilmesi için, mevcut 4 üye ile de çalışmasını temin edecek yasa tadilatı üzerinde konuşuldu.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı geçtiğimiz hafta konuyu önce Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Vekili Sarper Altıncık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, ardından da Cumhuriyet Meclisi Başkanı, hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz hafta yapılan toplantılarda, siyasi parti liderlerinin Kamu Hizmeti Komisyonu’nda boş bulunan üyeliğe tarafından atama yapılmasında sakınca görmediklerini görüş birliği ile ifade etmeleri sonrasında, Başsavcılıkla hukuken en doğru adımın saptanması için istişarelerini sürdürdü.