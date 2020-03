Kabul edilemez

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi’nin ‘Koronavirüs’ gerekçesiyle ve tek yanlı kararla 4 sınır kapısını kapatması; Kıbrıslı Türklere yönelik ‘ekonomik darbe’ olarak yorumlandı. Lefkoşa’yı ikiye bölen Lokmacı kapısının dün sabah 06.00’dan itibaren kapatılması sonrasında bölgede hayat durdu, esnaf daha ilk günden ağır darbe yedi.

Diyalog’a konuşan Arasta esnafı, Rum Yönetimi’in ‘Koronavirüs’ iddiasının komik olduğunu; kapıları kapatma kararının Türk çarşısını çökertme amacıyla alındığını söyledi. KKTC yetkililerine seslenen Arasta esnafı “Bu konu basit demeçlerle geçiştirilemez. Çok sert tepki gösterilmeli, karşı önlemler alınmalı” dedi.

Ne dediler?.. Ne dediler?..



Hürrem Tulga (Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Genel Koordinatörü)

“Bu durumu ifade etmek çok zor. Kapıların açılması bu ülkede 1974 yılından sonra yaşanan en önemli bir gelişmedir. Yıllar süren mücadele sonrasında kapılar açıldı ve bu güne kadar geçişlere devam edildi. Bugün korona virüsü gerekçesi ile bazı kapılar kapatıldı. Bu ortaya atılan gerekçe Metehan, LedraPalace gibi kapıların açık tutulması kapı kapatmanın aslında son zamanlarda artan ticaretle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Kapatılan kapılar ticari hareketin olduğu noktalardır. Bu kabul edilir bir durum olmayıp hiçbir şeye de hizmet etmiyor. Bu kapıların açılması ile bölge halkının işleri de açılmıştı ancak kapı kapatma hareketi ile hem güneydeki hem de kuzeydeki esnafın işlerine balta vurulmuştur. Bu ekonomik bir harekettir. Toplumlar arasında bir çözüm üretilmezse tüm başarılar bir anda sıfırla çarpılıyor.”

Salih Doktoroğlu:

“Sınır kapılarının kapatılması biz bölge esnafının işlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Kapının kapatılması ile hem turistler hem de Rumlar buraya gelmez ve haliyle de işlerimiz olumsuz etkilenir. Kapılar kapatıldıktan sonra dükkânın kapısından içeriye müşteri girmedi. Bu uygulama ile Lokmacı sınır kapısından önlenen Korona virüsü Metehan Sınır Kapısından geçmeyecek mi? Oradaki kapının açık kalması ve bu gibi ticari yerlerdeki kapıların kapatılması tamamen ticareti önlemek adına yapılmıştır.”

Mustafa Yüksekbaş:

“Bugün itibarıyla bazı geçiş kapıları kapatıldı. Açıklama olarak da korona virüsü denildi ancak bu açıklama pek inandırıcı değildir. Kapıların kapatılması ile arasta bölgesini eski günlere geri döndürdü. Bölge esnafının işleri ciddi anlamda etkileniyor. Açıklama korona virüsü olsa da politik bazı nedenlerden dolayı olabilir. Burada korona virüsü ile ilgili tedbir amaçlı kapı kapatılıyor ancak başka noktalarda kapılardan geçişler serbest bırakılıyor. Burada her iki toplumun esnafı da olumsuz etkilenecektir. Bu bence bize karşı bir uyarı uygulaması olsa da yetkililerimizin bu konudaki esas gerekçeyi bularak çözmeleri gerekmektedir”

Murat İncekalan:

“Kapıların kapalı olduğu döneme geri döndük. Sabahtan beri esnaf birbirine bakıyor. Bu uygulama biz esnafın olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Burada korona virüsüne karşı tedbir amaçlı kapı kapatıldı ancak başka noktalardan geçişler devam ediyor. Buradan geçecek korona virüsü Metehan veya diğer açık kalan kapılardan geçmeyecek mi? Bu kabul edilir bir açıklama değildir.”

Kazım Altıncıoğlu:

“Kapıların kapatılması özellikle en fazla geçişin yapıldığı kapı olan Lokmacı kapısının kapatılması bölge esnafının işlerini olumsuz yönde etkiledi. Bir haftalığına bu kapının kapatılması bu bölgenin ekonomisine balta vurur. Korona virüsüne karşı kapının kapatılması açıklamasını pek de inandırıcı bulmuyorum. Çin’de ortaya çıkan bir virüse karşı Çin kapılarını kapatmadı, dünya Çin’e kapılarını kapattı ancak burada güney Kıbrıs kendinde olan bir vakaya karşı bu kadar iyi niyet gösterip kapı mı kapatıyor? Bu pek inandırıcı değildir. Türkiye, Yunanistan’a geçmek isteyen Suriyelilere engel olmayacağını açıklaması üzerine böyle bir karar alınması tesadüf değildir. KKTC devlet erkânından herhangi bir şey beklemiyorum çünkü beklemek insanı her zaman üzüyor.”

Ömer Cabacaba:

“Bunun zaten böyle olacağı en başından belliydi. Rum lider Anastasiadis vermiş olduğu emirle buradan alışveriş yapanların yaptıkları alışverişler ellerinden alınıyordu. Güneyden gelerek alışveriş yapan insanlar ya aldıklarını üzerlerine geçerek götürüyordu ya da saklıyordu. Kısacası bu korona virüsüne karşı alınmış bir önlem değil buradan alışveriş yapılmasını önlemek adına alınmış bir karardır. Lokmacıdan geçecek olan virüse karşı kapı kapatıldı peki Ledra palace’dan bu virüse geçiş yasak mı? Orasını ve başka diğer kapıları neden açık tutuyorlar. Bu açıklama pek inandırıcı değildir ve sadece Türk esnafa değil Rum esnafa da ciddi zararlar verir.”

Bengü Yüncü:

“Bu kapıların kapatılması sadece Arasta esnafına değil tüm Lefkoşa hatta Kuzey Kıbrıs esnafına ciddi zarar verir. Bize yurt dışından gelenler alışveriş yapmaz sadece Güneyden gelenler burada alışveriş yaparken böyle bir karar herkesin işine balta vurur. Korona virüsüne karşı tedbir dediler ancak buradaki kapının kapatılması ve diğer taraftaki kapıların açık tutulması kabul edilir değil inandırıcı değildir. Buradaki tek amaç Kuzey Kıbrıs’tan Rumların alışverişini engellemektir. Bu davranıştan Kıbrıs’ın her iki kesmi de olumsuz etkilenecektir. Bizim yöneticilerin bu konuda ne yaptığını da çok merak ediyorum.”