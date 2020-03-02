5.Tatlısu Ot Kültür Festivali başladı; 35 çeşit ottan yapılan yemekler ikram edildi

Doğadan ve doğal beslenme alışkanlığını yaymak amacıyla düzenlenen 5.Tatlısu Ot Kültür Festivali başladı. Köy meydanında gerçekleştirilen etkinliğe Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bazı bakanlar, parti genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik şehitler ve hastane yangınında vefat edenler için dua okunmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.

Türkiye’de şehit düşenler ve Hastane yangınında ki can kayıplarından dolayı etkinlikteki birçok müzik gösterileri ile eğlenceler iptal edilirken sadece stantlarda satış yapıldı, çocuklara yönelik kukla ve ilizyon gösterisi gerçekleştirildi. Festivalde doğada yetişen yaklaşık 35 çeşit ottan yapılan yemeklerin ikramı da yapıldı.

Festivale katılan vatandaşlar da doğada yetişen otlardan daha fazla yararlanılması gerektiğini kaydederek, özellikle yeni neslin bu otları tanımadığı ve yeterince tüketmediğini ifade etti.