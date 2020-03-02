Protokoller iflas etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, memleketin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söylerken, bu sıkıntının bir kısmının içeriden, bir kısmının ise dışarıdan kaynaklandığını vurguladı.

Ortadoğu’da ve Doğu Akdeniz’de ciddi bir karmaşa bulunduğunu ve bunun kendilerini de tedirgin ettiğini kaydeden Erhürman, özellikle adanın güney tarafında hidrokarbonun çıkmasıyla beraber birçok büyük devletin gözünün adaya çevrildiğini belirtti.

Erhürman, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Lefke İstiklal İlkokulu, Gaziveren Spor Kulübü, Gemikonağı Ecevit Caddesi esnafı ve bazı iş yerlerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerinde konuşan Erhürman, memleketin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söylerken, bu sıkıntının bir kısmının içeriden, bir kısmının ise dışarıdan kaynaklandığını vurguladı. Erhürman Kıbrıslı Türklerin ancak kendi ayaklarımız üzerinde durursa Güney Kıbrıs’la da Türkiye’yle de sağlıklı ilişki kurabileceğini de vurguladı.

Ortadoğu’da ve Doğu Akdeniz’de ciddi bir karmaşa bulunduğunu ve bunun kendilerini de tedirgin ettiğini kaydeden Erhürman, özellikle adanın güney tarafında hidrokarbonun çıkmasıyla beraber birçok büyük devletin gözünün adaya çevrildiğini belirtti.

Son iki yıldır Türkiye’yle imzalanan mali ve ekonomik protokollerin iflas etmiş durumda olduğunu, ülkeye dışarıdan para akışında ciddi bir daralma olduğunu dile getiren Erhürman, şunları söyledi:

“2019 yılında Türkiye’den buraya gelip de altyapı için kullanıma açılan para sadece 9 milyon 400 bin TL ile sınırlı. Girne’de bulunan mendireğin tamiri için bile 10 milyon TL’ye ihtiyaç var. Yani Türkiye’den 2019 için gelen para, mendireğin tamirine bile yetecek miktarda değil. Ama biz yollarımızdan şikâyetçiyiz, Güzelyurt-Lefke yolu hala tam istediğimiz noktada değil. Hastaneler ve okullar için de paraya ihtiyacımız var. Bu sorunlar karşısında bizim kendi ayakları üzerinde durabilmemiz ve kendi yatırım bütçemizi yaratabilmemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye’yle görüş ayrılıkları olabileceğini, kendileri hükümetteyken de bunu yaşadıklarını dile getiren Erhürman, görüş ayrılıkları yaşadıkları için ekonomik ve mali protokolü imzalamadıklarını anlattı. Erhürman şunları kaydetti:

“Görüş ayrılıklarımız olabilir ama o 5’li konferans masasına oturduğumuzda, çözümü istiyorsak Türkiye’yle diplomatik ilişkilerimizi kurmamız gerekir. Mesela Türkiye o masaya oturduğunda garantiler konusunda ne diyecek, bilmemiz gerekir ki o masada neyi müzakere edebileceğimizi öngörelim.” mazeret yapılmamalıdır.”