Kaburgası kırıldı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan bir apartmanın dördüncü kattaki balkonundan düşerek ağır yaralanan 27 yaşındaki Abdullah Al Mamun’un polisten kaçmak isterken yaralandığı anlaşıldı.

Elde edilen bilgilere göre; sabaha karşı ev arkadaşlarıyla kavga eden Mamun, gürültü nedeniyle komşularının tepkisiyle karşılaştı.

Apartman sakinlerinin gürültü nedeniyle “susun, polise geliyor” demesi üzerine Abdullah Al Mamun’un, yaşadığı apartmanın dördüncü kattaki balkonundan atladığı bilgisi elde edildi.

Al Mamun’un son bir buçuk yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü, bu nedenle polis geldiği sandığı için atladığı belirtildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan, kaburga kemikleri kırılan ve beyin kanaması geçiren Al Mamun’un yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.