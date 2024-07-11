Yaz geceleri keyifli geçecek

Ömer KADİROĞLU

Dağyolu Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen tombala geceleri, muhteşem bir organizasyonu ve yoğun bir katılımla sezona merhaba dedi. Geleneksel olarak gerçekleştirilen ve her Çarşamba yapılacak tombala gecelerinin açılış gecesinde sahne alan Ajda Yardımcı, Mustafa Çavuşoğlu, piyanist Ali Uslu ve oryantal Özlem Sultan ile Dağyolu köyü sakinleri ile civar bölgelerden gelen vatandaşlar eğlenceye doydu. Dağyolu Türk Spor Kulübü tombala gecelerinde her Çarşamba Ajda Yardımcı, Mustafa Çavuşoğlu ve piyanist Ali Uslu sahne alacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 10:07