Çekmeceden alıp gitti

Aslen Lefkeli olan ancak uzun bir süredir Gönyeli’de yaşayan 38 yaşındaki İ.K.’nin (E) evini tüfekle bastığı iddia edilen Enver Algun’un, önce eve zarar verdiği, ardından ateş açtığı, daha sonra ibadet odasında 3 bölmeli çekmecede bulunan 500 bin lirayı çaldığı öne sürüldü.

Ev sahibi İ.K.’nin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılırken, zanlı olaydan 2 gün sonra tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 05.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının babasına ait çifte kırma av tüfeğiyle Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait ikametgahın avlusuna izinsiz girdiğini, kilitli vaziyetteki ahşap kapısını tekme atıp kırdığını belirtti. Polis, zanlının içeriye giriş yaptıktan sonra, tüfeğin dipçiğiyle salondaki kapı camı ve aynayı kırdığını, yanındaki duvara ise bir el ateş ederek, 4 santim çapında delik oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının daha sonra ikametgahta ibadet yeri olarak kullanılan oda içerisindeki üç çekmeceli ahşap dolapta poşet içerisinde bulunan 500 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını, av tüfeğinin de bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan detaylı araştırma sonucu bir adet av tüfeği fişengi tapası ve bir saçma bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, aranan emareler, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında "geceleyin ev açma, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, ikametgahtan sirkat, kasti hasar, ve şiddet kullanma tehdidi" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024, 09:59