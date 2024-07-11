TDT tepkisi

Macaristan’ın bu yılın ikinci yarısındaki AB Konseyi dönem başkanlığıyla ilgili önceliklerinin Rum Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde görüşülmesinin başka bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Rum basınına göre; Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın, Türk Devletleri

Teşkilatı liderler zirvesine katılmasına tepki gösteren Rum Meclis heyeti, Macaristan Büyükelçisi’nin kapalı oturum önerisini de kabul etmedi.

Rum Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis’e dayanarak, Macaristan’ın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisinin toplantının kapalı yapılmasını istediğini yazan Haravgi gazetesi, Yeorgiadis’in ise büyükelçiye verdiği yanıtta toplantının kapalı yapılması için bazı sebepler olması gerektiğini aynı zamanda bu durumda bir ulusal güvenlik konusu söz olmadığını söylediğini iletti.

Gazeteye göre DİKO Milletvekili Hristiana Erotokritu ise toplantı esnasında açıklamasında söz konusu toplantının gerçekleştirilmemesiyle ilgili duyduğu hayal kırıklığını ifade ederken, toplantıda Macaristan Büyükelçisinin gündemine “Macaristan Başbakanı ile Kıbrıs Türk liderinin kısa süre önce gerçekleşen Türk Devletleri Zirvesindeki kabul edilemez varlığı konusunu getirmeyi beklediklerini” öne sürdü.

Erotokritu toplantının ardından yaptığı açıklamada ise, DİKO partisinin Rum Meclisi adına Macaristan’ın 6 aylık AB dönem başkanlığı esnasında katılacağı çeşitli toplantılarda Macaristan Başbakanının gerçekleştirdiği söz konusu “ihlal” meselesini gündeme getireceğini de ekledi.