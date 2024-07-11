Empati yapmak gerek

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşturulan “Engeli Yaşamak” adlı fotoğraf sergisi, önceki akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

Açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve eşi Sibel Tatar’ın da katıldığı ve küratörlüğünü İsmail Gökçe’nin yaptığı sergide 25 fotoğrafçının 100 fotoğrafı sergilendi.

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi 19 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, Sergi Küratörü İsmail Gökçe ve Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’ın konuşma yaptığı sergi, “hayatın içinden”, “emek/üretim”, “spor-portreler”, “eğitim-öğretim”, “sevgi/şefkat”, “destek”, “portre” bölümlerinden oluşuyor.

Sibel Tatar serginin açılışında yaptığı konuşmada, engelliyi anlamak için empati yapmak gerektiğine işaret etti.

Sibel Tatar, engellilerin toplum içinde yaşadığı engellerin aşılması için gerekli çalışmalarda bulunup, kamuoyu oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Sergi küratörü İsmail Gökçe, açılışta yaptığı konuşmada, sergiyle ilgili bilgi vererek “Fotoğraf dünyayı değiştirmez ama bizim dünyaya bakışımızı değiştirir” dedi.

FODER Başkanı Ramadan Gümüşok da Engeli Yaşamak Fotoğraf Sergisi Projesi’nin Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında hazırlandığını söyledi.

Diğer konuşmacılar da fotoğraf sergisinin engellilerle ilgili farkındalığı artırmaya katkısına işaret ederek duydukları memnuniyeti ifade etti.

Açılışta, sergiye katkıda bulunanlara plaketler de takdim edildi.

