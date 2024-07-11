Maddi hasar oluştu

Ergün YAHAT

Ülkede dün kısa süreliğine etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış hasara neden oldu.

Başkent Lefkoşa’da rüzgarın da etkisiyle kopan ağaç dalları park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

Terminal bölgesinde park halindeki otobüs, taksi ve bir minibüsün üzerine düşen ağaçlar maddi hasara yol açtı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa'yı kısa bir sürede olsa etkisi altına alan fırtına dolayısıyla ağaçların araçların üzerine devrildiğini paylaştı.

Harmancı paylaşımında"38 derece sıcaklık ile kavrulurken etkisi maksimum yarım saat süren ve sadece belli bir koridoru etkileyen şiddetli bir fırtına birçok noktada ağaç devrilmesine sebebiyet vermiştir. Tüm ekiplerimiz sahada yaşanan sorunları giderebilmek adına koordineli bir çalışma yürütmüştür” ifadelerini kullandı.

