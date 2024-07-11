Peninsula otelde neler konuşuldu

DİSİ partisi eski lideri Averof Neofitu’nun, bir televizyon kanalında eski Rum lideri Nikos Anstasiadis’le ilgili sözleri, siyasetin kızışmasına yol açtı.

Havargi gazetesinin haberine göre Neofitu; Anastasiadis’in 2018 yılında dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York’taki Peninsula Otel’de yaptığı görüşmede iki devletli çözümü tartıştığını ve Crans Montana’daki müzakerelerde de benzer içerikli bir görüşme yapıldığını iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in bu iddialar üzerine, Neofitu’nun Başkanlık seçimini kazanamamış olması nedeniyle “kuyruk acısı” olduğunu söyleyip “ kuyruk acısı olan kişilerle uğraşmak istemiyorum” dediğini yazdı.

Alithia gazetesi ise, Anastasiadis ile Neofitu’nun atışmaya başlamasıyla birlikte sosyal medya platformu “X”in “alev aldığını” ve tartışmalara AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİSİ Meclis Grup Sözcüsü ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kıbrıs Delegasyonu Başkanı Nikos Tornaridis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun da dahil olduğunu yazdı.

Gazete, Neofitu’nun kendisine “kuyruk acısı var” diyen Anastasiadis’e şair Manolis Anagnostakis’in dizeleriyle yanıt verdiğini ve Anastasiadis’in acısının büyük, iradesinin ise zayıf olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Habere göre Neofitu, esas acı çeken tarafın, Anastasiadis’e güvenen binlerce kişi olduğunu, acı veren diğer şeylerin de bölünme tehlikesinin hala var olması, AKEL’in “öcü olduğu” yalanı ve karanlık kişiliklerin asla kaçamayacağı şekilde tarihe ışık tutmak olduğunu belirtti.