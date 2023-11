Kaç paranın bir insanı mutlu edeceği ortaya çıktı

Ne kadar paranın mutluluk getirdiği belli oldu: Kuşaklar arasında dikkat çeken farklar var.

1.2 MİLYON DOLAR

Yapılan bir araştırma, ortalama bir insanın mutlu olmak için banka hesabında kaç parası olması gerektiğini ortaya koydu. ABD’de yapılan ve ruh sağlığı ile maddi durumun kıyaslandığı bir araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. 18 yaştan itibaren 2034 ABD’linin katıldığı anketten çıkan sonuçlarda ortalama olarak bir kişinin mutlu olabilmesi için 1.2 milyon dolar (dünkü KKTC kurundan yaklaşık 34,7 milyon TL) paraya sahip olması gerektiği sonucuna ulaşıldı. 1980 ve 1990’larda doğanlar yıllık 525 bin dolar, 1997-2013 yılları arasında doğanlar da yıllık 128 bin dolarla kendilerini mutlu hissettikleri kayıtlara geçti. Erkekler yılda 381 bin dolar kazanmanın kendilerini mutlu edeceğini söylerken, kadınlarda ise bu rakam 183 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

500 BİN DOLARLIK MUTLULUK

Bu verileri haberleştiren Business Insider, aralarında Nobel kazanan psikolog Daniel Kahneman ve ekonomist Angus Deaton’ın da olduğu bilim insanlarının Mart ayında açıklanan dikkat çekici araştırmasını da hatırlattı. Bu araştırmada bilim insanları yıllık 75 bin dolardan fazla kazananların mutlu olduğunu ve mutluluk seviyesinin 500 bin dolara kadar artış gösterdiğini kaydetti. 1 Mart’ta Proceedings of the National Academy of Sciences isimli dergide yayınlanan makalede, “500 bin dolara kadar paranın mutluluğa etkisi var. 500 bin dolardan sonrası için ise yeterli verilerimiz yok” denildi.

KUŞAKLARA GÖRE MUTLULUK

– Z Jenerasyonu (1997-2013 arasında doğanlar): 128 bin dolar (3.6 milyon TL) yıllık gelir, 487 bin dolarlık (14 milyon TL) servet.

– Milenyum Jenerasyonu (1980-1996 arasında doğanlar): 525 bin dolar yıllık gelir ve 1 milyon 699 bin 571 dolarlık servet.

– X Jenerasyonu (1970-1980 arasında doğanlar): 139 bin dolar (4 milyon TL) yıllık gelir ve 1 milyon 213 bin 759 dolarlık (34 milyon TL) servet.

– Boomer (1946-1966 arasında doğanlar): 124 bin dolar (yaklaşık 3.5 milyon TL) yıllık gelir ve 999 bin 945 dolarlık (yaklaşık 28 milyon TL) servet.