Araçların belgelerini sahteleyip ithal ettiler..!

Gazimağusa’da, araç belgelerini sahteleyip ithal eden 4 kişi tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada;

“05.10.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, yurt dışından ülkeye bir araç galerisi adına ithal edilen iki adet Range Rover Velar marka araca, antrepo izni alıp gümrüklemek maksadıyla S.E.(E-27), N.T.(E-35) ve R.K.(E-43)’nin resmi belge olan sorgulama ve ithal izni belgelerini sahteleyip Gümrük ve Rüsumat Dairesine ibraz ederek tedavüle sürdükten sonra, konu araçlardan bir tanesinin kayıtlanmasını ve daha sonra satılmasını sağlayarak sahtekarlıkla mal ve para temin ettikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.(E-27) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.”