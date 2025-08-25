‘Sektör kaosa sürüklendi’

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, İzin Kurulu toplantısında gizlilik kararı alınarak not tutmalarının engellendiğini savunarak, bunu eleştirdi.

Topaloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu’nun toplantısında gündemin verilmediğini ve not almalarına izin verilmediğini, telefonların kapatılmasının istendiğini belirterek “Devlet sırrı mı bu?” diye sordu.

Gizliliğin seçimlere yönelik olduğunu, “T” izni verilecek kişilerin gizlendiğini iddia eden Topaloğlu, ekmeğini taşımacılıkla kazananlara değil, sektörle yakından uzaktan ilgisi olmayanlara T izni verildiğini, bu kararın sektörü kaosa sürüklediğini öne sürdü.

Taşımacılığın bitme noktasına getirileceğinin altını çizen Topaloğlu, “Turizmin durduğu günlerde, yüzlerce araç çalışmazken hükümet oy uğruna izin dağıttı. Bu izinler sektöre darbe vuracak, yatırımları durduracak ve taşımacılığın kalitesini düşürecek.” dedi.

Topaloğlu, İzin ve İtiraz Kurulu’nun özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini belirterek, “Sektör sessiz kalmayacak, gerekli yasal haklarımız ve eylemlerle hükümete ders niteliğinde geri iade edilecektir.” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:32