Yasa dışılık olursa iptal ederiz

Başbakan Ünal Üstel, silah izinleriyle ilgili gerek sosyal medyada gerekse bazı siyasi çevrelerce spekülatif haberlerin yayıldığına dikkat çekerek, konunun istismar edildiğini söyledi. Üstel, silah izinlerinin büyük bir kısmının polise ait olduğunu belirterek “Ülkede suç oranlarının azaltılması için polis teşkilatımızı her yönden güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Güney Kıbrıs’ta askerliğini bitiren herkes otomatik silahıyla evine gönderiliyor. Güney’de 130 bin civarındaki insanın evinde otomatik silah vardır. Bizler de polisimizin her konuda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” diyen Üstel, silah izinlerinin yasa dışı kullanımı halinde izinlerin iptal edileceğini ifade etti.

Üstel şunları kaydetti.

“Hassas bir konunun bazı siyasiler ve halkımızı kışkırtmaya çalışan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından istismar edilmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Silah izinlerinin büyük bir kısmı polisimizle ilgilidir. Diğer izinler de kapsamlı inceleme sonucunda gerekli görülen kişilerle ilgilidir.

Hükümetimiz bu izinleri verdiği gibi, herhangi bir istismar veya yasa dışılık saptanması halinde iptalini de yapmaya kararlıdır.

Halkımızın, kasıtlı ve kışkırtıcı yayınlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum.”

Halkımıza hizmet vermeye devam edecektir

Başbakan Ünal Üstel, Yavuz Çıkarma Plajı’nın özel bir şirkete kiralanacağı yönündeki iddialarla ilgili de açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, Yavuz Çıkarma Plajı’nın bir bölümünün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne, diğer bölümünün ise Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunu ifade ederek, “Bizim hükümette olmadığımız dönemde bu arazi özel yatırımcılara kiralanmış ve uzun yıllardır işletilmiştir. Bugün ise kira sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte hem alt geçit yapılması hem de plajın çağdaş bir şekilde düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Proje tamamlandığında Yavuz Çıkarma Plajı ve çevresi, Vakıflar İdaresi kontrolünde halkımıza hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

Başbakan Üstel, medyada çıkan özel şirket iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirterek, “Hiçbir vatandaşımızın tereddüdü olmasın; plaj, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devletimizin güvencesi altında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, Yavuz Çıkarma Plajı’nın kısa sürede eskisinden daha güzel ve çağdaş bir proje ile Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe giden yolculuğunun simgesi olarak hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Bütün mesele fırtınalı denizde kaptanlık yapmaktır

Başbakan Üstel, açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimine, hükümetin icraatlarına ve Genel Başkanı olduğu UBP’deki yapılanmaya da değindi.

Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimine hem parti hem de hükümet olarak büyük önem verdiklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydeden Başbakan Üstel, “Hedefimiz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir beş yıllık dönem için yeniden seçilmesidir” dedi. Üç yılı aşkın süredir görevde olduklarını anımsatan Üstel, bazı sıkıntılar yaşansa da geçmişle kıyaslandığında uzun ömürlü ve istikrarlı bir hükümet örneği sergilediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Gerçek anlamda pek çok ilkleri başararak yolumuza devam ediyoruz. KKTC’de sular kolay kolay durulmaz. Siyasi anlamda denizimiz, fırtınalıdır. Bütün mesele fırtınalı denizde kaptanlık yapmaktır. Biz bunu başarıyoruz.”

Başbakan Üstel, bu ziyaretlerin verimliliğinin dosta güven ve huzur, Kıbrıs Türk halkının gelişiminden rahatsız olan başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de huzursuzluk verdiğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:37