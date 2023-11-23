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Otel odasında darp etti, ellerini bağladı ve yüklü miktarda dolar çaldı

Ellerini ve ayaklarını bağlayıp 26 Bin Dolar'ı gasp etti

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Otel odasında darp etti, ellerini bağladı ve yüklü miktarda dolar çaldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 21.11.2023 tarihinde, 17:30-18:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir pansiyon odası içerisinde bulunan bir şahsa araç satmak için giden D.A.A.(E-20), söz konusu şahsı darp ederek, elleri ve ayaklarını ip ile bağlayıp etkisiz hale getirdikten sonra, tasarrufunda bulunan sırt çantası ile çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 26.000 ABD Doları ile 1.000 TL nakit parayı zorla alıp çaldı.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
 Soruşturma devam etmektedir.

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