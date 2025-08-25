İncir 300 lira

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve ve sebze fiyatları vatandaşın bütçesini zorladı.

Zamanı geçmesine rağmen incirin kilosu 300 liranın altına düşmezken; şeftali, nektarin, üzüm, hün-nap, armut ve formosa erik 150 liradan, yerli elma ise 120 liradan satışa sunuldu. Babutsanın tanesi 10 lira, paket fiyatı ise 150 liraya ulaştı.

Sebze grubunda ise limon ve bamya 180 liradan alıcı bekledi. Ayşe kadın fasulyesi 150, domates ve kabak 100, beyaz lahana 90, salatalık 60 ise liradan satışa çıkarıldı.

Vatandaşlar; pazardaki fiyatların giderek yükseldiğini belirterek, temel meyve ve sebzelerin dahi artık ulaşılmaz hale geldiğini dile getirdi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 300 TL

Bamya: 180 TL

Limon: 180 TL

Ayşe kadın fasulye: 150 TL

Şeftali: 150 TL

Nektarin: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Hünnap: 150 TL

Armut: 150 TL

Formosa erik: 150 TL

Elma: 120 TL

Kabak: 100 TL

Domates: 100 TL

Beyaz sarma lahana: 90 TL

Muz: 70 TL

Salatalık: 60 TL

Kavun: 60 TL

Portakal: 50 TL

Babutsa: Tane 10 TL (Paket 150 TL)

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:38