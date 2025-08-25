İncir 300 lira

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve ve sebze fiyatları vatandaşın bütçesini zorladı.
Zamanı geçmesine rağmen incirin kilosu 300 liranın altına düşmezken; şeftali, nektarin, üzüm, hün-nap, armut ve formosa erik 150 liradan, yerli elma ise 120 liradan satışa sunuldu. Babutsanın tanesi 10 lira, paket fiyatı ise 150 liraya ulaştı.
Sebze grubunda ise limon ve bamya 180 liradan alıcı bekledi. Ayşe kadın fasulyesi 150, domates ve kabak 100, beyaz lahana 90, salatalık 60 ise liradan satışa çıkarıldı.
Vatandaşlar; pazardaki fiyatların giderek yükseldiğini belirterek, temel meyve ve sebzelerin dahi artık ulaşılmaz hale geldiğini dile getirdi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
İncir: 300 TL
Bamya: 180 TL
Limon: 180 TL
Ayşe kadın fasulye: 150 TL
Şeftali: 150 TL
Nektarin: 150 TL
Üzüm: 150 TL
Hünnap: 150 TL
Armut: 150 TL
Formosa erik: 150 TL
Elma: 120 TL
Kabak: 100 TL
Domates: 100 TL
Beyaz sarma lahana: 90 TL
Muz: 70 TL
Salatalık: 60 TL
Kavun: 60 TL
Portakal: 50 TL
Babutsa: Tane 10 TL (Paket 150 TL)