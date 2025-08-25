Sürat ve alkol

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 294 sürücü rapor edilirken, 44 araç trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre; denetimlerde toplam bin 805 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Tespit edilen ihlaller şu şekilde: 144 sürücü yasal hız sınırını aşarak araç kullandı, 21 sürücü alkollü olarak direksiyon başındaydı, 26 sürücü trafik ışıklarına uymadı. Ayrıca, 7 araç sigortasız, 27 araç seyrüsefer ruhsatsız, 12 araç muayenesiz olarak tespit edildi. Bir sürücü tehlikeli sürüş yaptı, bir motosiklet sürücüsü koru-yucu başlık takmadı, bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Diğer çeşitli trafik suçları nedeniyle de 54 sürücü rapor edildi.

Denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve sürücüleri yasalara uymaya teşvik etmek amacıyla düzenli olarak sürdürüleceği kaydedildi.

Rapor edilen trafik suçları

Yasal hız sınırını aşan: 144 kişi

Alkollü içki tesiri altında araç kullanan: 21 kişi

Trafik ışıklarına uymayan: 26 kişi

Sigortasız araç kullanan: 7 kişi

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanan: 27 kişi

Muayenesiz araç kullanan: 12 kişi

Tehlikeli sürüş yapan: 1 kişi

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan: 1 kişi

Polisin dur emrine uymayan: 1 kişi

Diğer trafik suçları: 54 kişi.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:40