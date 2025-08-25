Sürat ve alkol

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 294 sürücü rapor edilirken, 44 araç trafikten men edildi.
Polisin açıklamasına göre; denetimlerde toplam bin 805 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Tespit edilen ihlaller şu şekilde: 144 sürücü yasal hız sınırını aşarak araç kullandı, 21 sürücü alkollü olarak direksiyon başındaydı, 26 sürücü trafik ışıklarına uymadı. Ayrıca, 7 araç sigortasız, 27 araç seyrüsefer ruhsatsız, 12 araç muayenesiz olarak tespit edildi. Bir sürücü tehlikeli sürüş yaptı, bir motosiklet sürücüsü koru-yucu başlık takmadı, bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Diğer çeşitli trafik suçları nedeniyle de 54 sürücü rapor edildi.
Denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve sürücüleri yasalara uymaya teşvik etmek amacıyla düzenli olarak sürdürüleceği kaydedildi.
Rapor edilen trafik suçları
Yasal hız sınırını aşan: 144 kişi
Alkollü içki tesiri altında araç kullanan: 21 kişi
Trafik ışıklarına uymayan: 26 kişi
Sigortasız araç kullanan: 7 kişi
Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanan: 27 kişi
Muayenesiz araç kullanan: 12 kişi
Tehlikeli sürüş yapan: 1 kişi
Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan: 1 kişi
Polisin dur emrine uymayan: 1 kişi
Diğer trafik suçları: 54 kişi.