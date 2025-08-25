Bedelli askerlik miktarları ve muafiyet koşulları yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre; belirlenen yeni koşullara uyanlar asgari ücretin 15 katını ödeyerek askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararnamede Anayasa’nın amir hükmü gereği yurttaşların “yurt ödevi”ni Askerlik Yasası çerçevesinde yerine getirdiği hatırlatılarak, 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın toplumsal ihtiyaçlar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın gereksinimleri doğrultusunda çeşitli dönemlerde değişikliğe uğradığı belirtildi.

Kararnamede öne çıkan düzenlemeler şöyle sıralandı:

Çifte vatandaşlık: Eski yurttaşlıklarında askerlik hizmetini tamamlayan, askerlikten muaf tutulan veya ülkelerinde zorunlu askerlik bulunmayan KKTC yurttaşları, 5 asgari ücret ödeyerek askerlikten muaf tutulacak. Bu düzenlemenin, hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na maddi kaynak yaratmak hem de bedelli askerlik yapan diğer kişilerle dengeyi sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Yurt dışında yaşayanlar için eşitlik: Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan ve askerlik çağına kadar orada yaşayanlar ile 12 yaşından önce ailesiyle yurt dışına göç eden KKTC yurttaşlarının, İngiltere, Avustralya veya başka ülkelerde yaşadıklarında bedelli askerlik hakkına sahip oldukları, ancak Türkiye söz konusu olduğunda bu haktan yararlanamadıkları ifade edildi. Bu eşitsizliği gidermek amacıyla, Askerlik Yasası’nın 14’üncü maddesinde yer alan “(Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti - KKTC) yurttaşları hariç)” ifadesi çıkarıldı. Böylece yurt dışında yaşayan tüm yurttaşlar arasında fırsat eşitliği sağlanacak.

Bedelli askerlik miktarları: Özel statüde ve bedelli askerlik yapacak olanların ödemelerine ilişkin miktarlarda paralel düzenlemeler yapıldı.

Yurt dışında yaşayan iş sahibi vatandaşlar için kolaylık: İzin kullanma imkânı kısıtlı olanların, asgari ücretin 15 katı tutarında ödeme yapmaları halinde askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacakları düzenlendi.

12 yaş sonrası yurt dışına çıkanlar için düzenleme: 18 yaşından sonra 12 yıl boyunca yurt dışında yaşayanlar da aynı şekilde asgari ücretin 15 katı tutarında ödeme yaparak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:36