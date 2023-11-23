Muharrem Döveç ortaokulu'nun temeli atıldı

“Bir Okul da Sen Yap Projesi” çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Döveç Grup arasında imzalanan protokol kapsamında İskele’de inşa edilecek Muharrem Döveç Ortaokulu’nun temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.

Temel tama törenine, Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri Döveç ailesi ve diğer davetliler katıldı.

Okul yaklaşık 43 bin metrekare arazi üzerinde kurulacak ve 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Yeni ortaokul, 24 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 2 fen bilimleri laboratuvarı, 2 teknoloji tasarım odası, müzik odası, spor odası, kütüphane, idari odalar, öğretmenler odası, spor salonu ve konferans salonundan oluşacak.

700 öğrenci kapasiteli okulda, koşu ve yürüyüş parkuru, 10 bin metrekarelik yeşil alan, basketbol, voleybol, tenis ve futbol sahaları yer alacak.

Kafeterya binası ise yemekhaneye dönüştürülebilecek şekilde tasarlandı.

-Töre: ”KKTC milli devletimiz, taviz vermemiz söz konusu olamaz”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, okulun fevkalade önemli olduğunu, okulda nelerin öğretildiğinin de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Temel atma töreninde konuşan Töre, ortaokullu yılarda çocuklara KKTC sevgisini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, Türk milleti sevgisini mutlaka öğretmek gerektiğini kaydetti.

Gelecek nesillerin öğretmenlerin omuzlarında yükseleceğini söyleyen Töre, “Bu çocuklarımızı nasıl öğretirsek gelecekte de öyle olacaklardır” dedi.

“Biz KKTC topraklarını vatan yaparken nice acılar çektik, nice kayıplar verdik, nice canlar verdik” diyen Töre, “KKTC’yi hepimiz birlikte vatan yaptık, Güney’i de o tarafta bıraktık” diye devam etti.

“KKTC, milli devletimizdir, ulusal devletimizdir” diyen Töre, devletten taviz vermenin söz konusu olamayacağını, gençlere Atatürk sevgisinin de mutlaka öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

-Üstel:”63 okul güçlendirilecek… Eğitime 1,5 milyar TL harcanacak

Başbakan Ünal Üstel de, bugün çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini vurgulayarak, 6 Şubat’taki depremden sonra okullarda ve kamu binalarında deprem riski analizleri başlattıklarını belirtti.

6 Şubat’ta çok büyük bir acı yaşadıklarını, Şampiyon Melekler’i kaybettiklerini anımsatarak bu acıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyleyen Üstel, inşa edilecek okulda Şampiyon Melekler’in adını spor kompleksine vereceklerini bildirdi.

Her attıkları temelde Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak için mutlaka bir taraflara ismini koyacaklarını söyleyen Üstel, İsias davasını da hükümet ve Meclis olarak adalet tecelli edene kadar yakından takip edeceklerini vurguladı.

Deprem sonrasında bütün okulları gözden geçirdiklerini ifade eden Başbakan Üstel, 63 okulun güçlendirilmesi gerektiği yönünde raporun ortaya çıktığını, hükümet olarak 60 okulun proje çalışmalarını tamamladıklarını, bunların yarısının ihaleye çıktığını, diğer yarısının da ihale öncesi son hazırlıkların yapılmakta olduğunu kaydetti.

Üstel, 2024 yılı içerisinde 63 okulu güçlendireceklerini, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlayacaklarını, bunun asli görevleri olduğunu, bundan geri dönüş olmadığını vurguladı.

Üstel, halkın bağışladığı, vergilerden topladıkları yaklaşık 500 milyon TL tutarındaki parayı da okullar için harcayacaklarını, toplamda okullara 1,5 milyar TL harcama yapmayı hedeflediklerini belirtti. Başbakan Üstel, “Hepsini 2024 yılında birer birer yola koyacağız” dedi.