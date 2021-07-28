Kaçaklar sınırda yakalandı

Yıllar önce yasa dışı yollardan Türkiye’den Güney Kıbrıs’a giden Khaled Al Haji Khalef ve Fuad Al Ahmed, kaçak bir şekilde ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Tekne ile gittikleri güneyde 4 yıl boyunca inşaatlarda çalışan zanlıların orada iş azlığı nedeniyle kuzeye geçmek istedikleri belirtildi.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Polis, 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 21.20 sıralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelen zanlılar Khaled Al Haji Khalef ve Fuad Al Ahmed’in askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye gizlice giriş yapmak isterken görevli askerler tarafından suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatılan zanlıların 4 yıl önce Türkiye’den Güney Kıbrıs’a tekne ile gittiklerini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların 4 yıl boyunca güneyde inşaatlarda çalıştıklarını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların Suriye vatandaşı olduğunu kaydeden polis, ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 24 günü aşmamak şartı ile tutuklu yargılanmalarına emir verdi.