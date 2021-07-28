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Caretta Caretta birinci seçildi

KTTO ve FODER iş birliğinde düzenlenen fotoğraf yarışması ödül töreni yapıldı

Caretta Caretta birinci seçildi
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğinde düzenlenen fotoğraf yarışması ödül töreni yapıldı.
Verilen bilgiye göre, KTTO üyelerine yönelik olan yarışmada, birinci Caretta Caretta adlı fotoğraf ile Dr. Ali Fırıncıoğulları, ikinci Alevkayası adlı fotoğraf ile Dr. Zeynep Taşargöl, üçüncü Kıbrıs'ın Ruhu 1 adlı fotoğraf ile Dr. Erdem Beyoğlu geldi. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası özel ödülüne, Kelebek adlı fotoğraf ile  Dr. Rifat Siber, FODER özel ödülüne de Aydınlanış adlı fotoğrafı ile Dr. İlker İpekdal seçildi.
Yarışmada yer alan eserlerin 32’si https://www.tabipodasi.org/ktto-foder-fotograf-yarismasi-sonuclari/ adresinde yayımlandı.

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