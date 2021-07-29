‘Genç kızlara örnek olsun’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Sibel Tatar’ın kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün hazırladığı “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın 78 öncü Türk kadınının kısa hayat hikayelerini içeren kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta eşi Sibel Tatar ve kulüp üyelerine, değerli yazarlara ve kitabın yayımlanmasında katkı koyan herkese teşekkür ederek, kitapta yer alan isimleri kutladı ve hayatta olmayanlara rahmet diledi.

Verilen bilgiye göre Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle bir çalışma sayesinde Kıbrıs Türk halkının geçmişi ile geleceğini nasıl şekillendirebileceğinin görüldüğünü dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde geçmişte çok eserler ortaya çıktığını bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Önemli olanın gelinen aşamada devleti daha da yüceltmek olduğunu ifade eden Tatar, bu bağlamda yürekli insanların eserlerini ortaya çıkarıp geleceğe taşımanın görev olduğunu söyledi.

Bu çalışmanın genç kızlara örnek olmasını temenni eden Tatar, bugünün olanaklarını değerlendirerek KKTC’de daha çağdaş ve verimli bir geleceğe şekil vermenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kadının elinin değdiği yer bambaşka olur. Kadınların katkısıyla çok daha çağdaş ve başarı dolu bir geleceğe yelken açmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olacağız” dedi.

Sibel Tatar: Birçok projeye imza atıldı

Cumhurbaşkanı eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar ise konuşmasında, 3 yıl önce kurduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü ile birçok toplumsal projeyi başarı ile hayata geçirdiklerini belirterek, 170’e ulaşan üye sayısı ile dünya Inner Wheel Kulüpleri arasında en çok üyeye sahip kulüp olarak takdir gördüklerini kaydetti.

Sibel Tatar, Bellapais Çemberi’nde tüm peyzaj ve heykel çalışmalarını tamamlayıp 2 yıl önce açılışını yaptıklarını, Dilek Ağacı projesi ile 3,000 öğrencinin yeni yıl dileklerini gerçekleştirdiklerini, birçok sağlık projesini hayata geçirdiklerini ve kız öğrencilere eğitim sağladıklarını anlattı.

Sibel Tatar, kitabın toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini, kadın haklarının, insan hakları demek olduğunu öğretirken, kadını etkisizleştirmenin veya ötekileştirmenin, kadını topluma her açıdan koyacağı katkıyı ve gücü yok etmek olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür edildi

Genelde tüm okuyuculara, özelde genç kızlara örnek teşkil edecek, rol model olacak ve onları hayat yolunda motive edecek bir çalışmanın ortaya çıktığını belirten Sibel Tatar, emek, gayret, özgüven ve çalışkanlık sonucu oluşan değerli hayat hikayelerinin, edebi yeteneklerini ortaya koyarak zevkle okunacak bir kitap haline getirilmesine katkı koyan ünlü konuk yazarlar Canan Tan ve Nermin Bezmen’e, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın usta yazarları İsmail Bozkurt, Ferhat Atik ve Orkun Bozkurt’a teşekkür etti.

Sibel Tatar, kitabın hazırlık çalışmalarına kendisiyle birlikte katkı koyan başta yönetim kurulu üyeleri, dernek üyelerinden Ayşem Erişir, Berin Avunduk, Havva Tatar, Andaç Peynirci Bektaş ve İlgen Andır’a ve destek veren tüm üyelere de teşekkür etti.