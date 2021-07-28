Panik yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Güngör Ağıllar bölgesinde dün kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar Redif Nurel’e ait ağılda yangın çıkmasına neden oldu.

Yangında Şeref Köse yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu Redif Nurel'e ait 800 rulo balya, van araç ve forklift yandı.

Şeref Köse’nin yangını söndürmeye çalıştığı esnada kolundan yaralandığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; yangın dün saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Şeref Köse, kaynak makinesi ile çalıştığı sırda oluşan kıvılcımlar çevredeki kuru otları tutuşturdu.

Alevleri söndürmeye çalıştı

Köse, balyalara sıçrayan alevleri söndürmeye çalıştı ancak bu esnada yaralandı. Köse’nin müdahalesi yangının büyümesini engelleyemezken, kısa sürede alevler her yeri kapladı.

Olay yerine çağrılan ambulans Köse’yi hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi personeli iş araçlarıyla yangına müdahale etti.

Ekipler zorlu mücadele sonucu yangını söndürdü ancak Şeref Köse’ye ait iş aracı, ağıl içerisinde çalışan küçük bir iş makinası, yaklaşık bin adet rulo balya ile 120 torba 25 kiloluk hayvan yemi tamamen yanarak zarar gördü.

Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Köse’nin kolunda yanık oluştuğu tedavi altına alındığı belirtildi.