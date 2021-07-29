Antalya'da 4 ayrı noktada yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün 4 ayrı noktada orman yangın çıktı. Yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Yangından etkilenen 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’si dumana maruz kalan 62 kişi tedavi altına alındı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın saatlerce söndürülemedi. Birçok yerleşim birimi tahliye edildi; mezarlar, evler, muz seraları, traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti zarar gördü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Böylesi hiç olamamıştı, 4 bölgede başlaması düşündürücü" diye konuştu.

Evler, tarım arazileri, seralar yandı

Manavgat’ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgelerinde dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı.

Yangın, Manavgat’taki özel bir hastanenin yakınına kadar ulaştı. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı.

12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın saatlerce söndürülemedi. Birçok yerleşim birimi tahliye edildi; mezarlar, evler, muz seraları, traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti zarar gördü.

Böcek: Ben böyle bir yangın görmedim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim” dedi.

Böcek şunları söyledi:

“4 noktada birden yangın çıkması düşündürücü. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır, sayın valim bunu araştırtacaktır. Bunu kısa zamanda öğrenmiş oluruz” dedi.