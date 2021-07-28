Volkan kadroda

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, orta sahasını güçlendirdi.

Merit Alsancak Yeşilova, bir dönem G.Gücü forması da giyen Volkan Ortakçı'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlılar, bonservisi elinde bulunan ve son olarak Ortaköy forması giyen Volkan Ortakçı'yı kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan MTG maçında forma da giydi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 10:21