Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, orta sahasını güçlendirdi.
Merit Alsancak Yeşilova, bir dönem G.Gücü forması da giyen Volkan Ortakçı'yı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlılar, bonservisi elinde bulunan ve son olarak Ortaköy forması giyen Volkan Ortakçı'yı kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan MTG maçında forma da giydi.
Volkan kadroda
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova transferde de boş durmuyor
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, orta sahasını güçlendirdi.
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