Gelenekler yaşatıldı

Simge Ser ve Çağlar Dönmez, İskele’ye bağlı Yenierenköy’de gerçekleşecek dillere destan düğünlerine adım adım yaklaşıyor… Genç çift, yarın Yenierenköy Düğün Salonunda gerçekleşecek törenleri öncesinde buram buram Kıbrıs tüten kına gecesi ile mutluluğa giden yollarında unutulmaz anılara imza attı. Kıbrıs Türk geleneklerine uygun olarak gerçekleşen kınaya, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER) ekibi de katkı koydu. Geleneksel kıyafetleri testi oyununu başarıyla sergileyen Simge ve Çağlar çiftine arkadaşları ve dostları yürekten alkışları ile destek oldu. Simge ve Çağlar çifti tüm dost ve tanıdıklarına şu mani ile mesaj gönderdi:

Testisi omuzunda

Gözüm köylü gızında

Düğünümüz olacag

Ayın yedisinde

Günün 30 unda

Herkesi Bekleriz

