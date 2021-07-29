Simge Ser ve Çağlar Dönmez, İskele’ye bağlı Yenierenköy’de gerçekleşecek dillere destan düğünlerine adım adım yaklaşıyor… Genç çift, yarın Yenierenköy Düğün Salonunda gerçekleşecek törenleri öncesinde buram buram Kıbrıs tüten kına gecesi ile mutluluğa giden yollarında unutulmaz anılara imza attı. Kıbrıs Türk geleneklerine uygun olarak gerçekleşen kınaya, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER) ekibi de katkı koydu. Geleneksel kıyafetleri testi oyununu başarıyla sergileyen Simge ve Çağlar çiftine arkadaşları ve dostları yürekten alkışları ile destek oldu. Simge ve Çağlar çifti tüm dost ve tanıdıklarına şu mani ile mesaj gönderdi:
Testisi omuzunda
Gözüm köylü gızında
Düğünümüz olacag
Ayın yedisinde
Günün 30 unda
Herkesi Bekleriz
Gelenekler yaşatıldı
Simge ile Çağlar, buram buram Kıbrıs tüten kına gecesi ile mutluluğa giden yollarında bir adım daha attı
Simge Ser ve Çağlar Dönmez, İskele’ye bağlı Yenierenköy’de gerçekleşecek dillere destan düğünlerine adım adım yaklaşıyor… Genç çift, yarın Yenierenköy Düğün Salonunda gerçekleşecek törenleri öncesinde buram buram Kıbrıs tüten kına gecesi ile mutluluğa giden yollarında unutulmaz anılara imza attı. Kıbrıs Türk geleneklerine uygun olarak gerçekleşen kınaya, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER) ekibi de katkı koydu. Geleneksel kıyafetleri testi oyununu başarıyla sergileyen Simge ve Çağlar çiftine arkadaşları ve dostları yürekten alkışları ile destek oldu. Simge ve Çağlar çifti tüm dost ve tanıdıklarına şu mani ile mesaj gönderdi:
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