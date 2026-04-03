Kadro güçleniyor

Halkın Partisi’ne (HP) yeni ve tecrübeli isimler katılmaya devam ediyor. Kısa süre önce emekli olan eski İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Fezile Gür Halkın Partisi’ne üyelik başvurusu yaptı.

Gür, HP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özersay ile bir araya gelişinde “Halkın Partisi temiz ve ilkeli siyasetin en önemli adresidir. Amacım uzun yıllar devlette edindiğim birikimi ve tecrübeyi Halkın Partisi aracılığıyla ülkem için kullanmak, önce memleket diyerek katkı koymaktır” dedi. Görüşmede konuşan HP lideri Kudret Özersay ise “Fezile Hanım bunca yıllık tecrübesiyle memleketin geleceği için aramıza katılmıştır, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki artık çok daha güçlü bir kadromuz var” ifadelerini kullandı.

Fezile Gür kimdir?

Fezile Gür, Limasol doğumlu ve aslen Baf’ın Ayyanni (Aydın) köyündendir. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun olmuş, 2012’de Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisansı yapmıştır.

Kamu görevine 1993’te başlayan Gür, uzun yıllar Devlet Planlama Örgütü’nde çeşitli görevlerde çalıştı. 2019–2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı’nda İskan ve Rehabilitasyon Müdürü olarak görev yaptı. Orta Vadeli Ekonomik Program ve Türkiye-KKTC ekonomik işbirliği projelerinde yer aldı, ayrıca KKTC-GKRY Ekonomi Teknik Komitesi üyeliği yaptı.

Fezile Gür evli ve bir erkek çocuk annesidir.

