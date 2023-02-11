Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrasında İsaas Otel enkazında yaşamını yitiren Fahri Arkar, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Doruk Akın, Alp Akın, Lavin Kalaycı ve Duygu Bolsoy Kalaycı, dün Gazimağusa’da; Kağan Selim İş ise Ulukışla’da düzenlenen cenaze törenlerinin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. İki torununu kaybeden eski Tarım bakanlarından Kenan Akın’ın “torunlarım” diyerek feryat ettiği tören sırasında gözyaşları sel oldu.



Gençlere son veda

Türkiye’de meydana gelen deprem sonucunda Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar ile Doruk Akın ve Alp Akın kardeşler dün Gazimağusa’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın, öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, başta aileleri ve sevenleri olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Tarifsiz acı

Öğrencilerin tabutları Türk ve KKTC bayraklarına sarıldı. Deprem felaketinde iki evladını kaybeden Osman ve Ayşe Akın çiftinin acısı tarifsizdi, acılı anne, baba ve yakınları çocuklarının tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. İki evladını kaybeden çiftin geriye küçük bir kız evladı kaldı. Eski bakan ve milletvekili Kenan Akın’da en acı gününü yaşadı. Torunları Doruk ve Alp Akın’ı kaybeden Akın, “torunlarım” diye feryat etti.

Lala Mustafa Paşa Camii’nin önündeki alanı dolduran kalabalık, hayatını kaybeden 4 öğrenciye dualar ve gözyaşlarıyla veda etti.



Fahri Fenerbahçe forması ile uğurlandı

Depremde yaşamını yitiren Fahri Arkar’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine sevdalısı olduğu Fenerbahçe bayrağı da konuldu. Fahri Arkar’ın anne ve babası Şeniz ve Ramazan Arkar’ın da acısı tarifsizdi, babası cenaze töreni boyunca oğlunun resmini bir an bile bırakmadan tabutu başından ayrılmazken, kardeşi gözyaşı döktü.

Mert’in ailesi de yıkıldı

Deprem felaketinde yaşamını yitiren Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun ailesi de cenaze töreni boyunca tabuta sarıldı. Mert’in annesi Sena Bundan Topukçuoğlu ile Mehmet Topukçuoğlu’nun da acısı tarifsizdi, çift yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.

En büyük dram

Devletin zirvesinin de hazır bulunduğu cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı. Kalabalık Lala Mustafa Paşa Camii’nin avlusuna sığmazken, cenazeye katılan vatandaşlar, 1974 sonrası Mağusa ve ülkemizin yaşadığı en büyük dram, bu acı asla bitmez, yüreklerimiz yanıyor” şeklinde konuşarak duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi.

Lavin ve annesi Duygu ikindi ezanının ardından defnedildi

Depremde enkaz altında yaşamını yitiren Lavin Kalaycı ile annesi Duygu Bolsoy Kalaycı’da dün ikindi ezanının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Deprem felaketinde eşini ve kızını kaybeden Caner Kalaycı, en büyük acılardan birini yaşadı. Talihsiz baba, güçlükle ayakta durdu. Depremde yaşamını yitiren 5 yavrumuz ile Duygu Bolsoy Kalaycı, Gazimağusa Belediye Kabristanlığında, belediyenin özel olarak hazırladığı alanda defnedildi.

Gözyaşları sel oldu

Meydana gelen deprem sonucu İsias otelde bulunan sporcu kafilesindeki Kağan Selim İş ise köyü olan Ulukışla’da sonsuzluğa uğurlandı. Kağan Selim İş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulukışla Mezarlığı’na defnedildi. İş’in cenazesinde anne ve babası güçlükte ayakta durabildi. Cenazeye İş’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu.