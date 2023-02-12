Savcılar görevde

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, depremin ardından bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma işlemlerine başlandı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturmada 5 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.