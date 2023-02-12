Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.
Alınan bilgiye göre, depremin ardından bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma işlemlerine başlandı.
Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturmada 5 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Savcılar görevde
Depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.
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