Nefesler tutuldu

Rum halkı yeni Cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla bugün ikinci kez sandık başına gidiyor. Seçim sonucunun 19.30’da belli olacağı ve yeni başkanın 22.30’da düzenlenecek bir törenle resmen ilan edileceği bildirildi.

Şimdiki Rum lideri Nikos Anastasiadis, adaylardan Nikos Hristodulidis’i, Dışişleri bakanı Yuannis Kasulidis’le Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise Andreas Mavroyannis’i destekliyor.

Fileleftheros gazetesi dünkü haberinde Anastasiadis’in dikkatli bir üslupla kaleme aldığı yazılı açıklamasında Hristodulidis’i işaret ettiğine dikkat çekti.

Habere göre açıklamasında, son günlerde cereyan edenleri “başkanlık seçiminin ilk turundaki başarısızlığa bağlayan ve bu nedenle “müdahale etmek zorunda kaldığını” belirten Anastasiadis, Neofitu’yu ilk turun ertesi gününü iyi yönetemeyerek parti üyelerine saldırılmasına olanak yaratmakla ve sandıktan çıkan sonucu okuyamamakla suçladı.

Anastasiadis’in, Mavroyannis’e destek verilmesini, hükümetinin icraatlarına karşı çıkan AKEL’i ödüllendirmek diye yorumladığı hatırlatılan haberde Anastasiadis’in, adaylardan biri ya da öteki lehine ya da aleyhine görüş belirtmeyeceğini kaydetmesine rağmen DİSİ Siyasi Bürosu’nun “yaratıcı muhalefet” kararına göndermede bulunarak, dolaylı yoldan Nikos Hristodulidis’i işaret ettiği kaydedildi.

Habere göre Anastasiadis “yaratıcı muhalefetin” ne anlama geldiğini şu cümlelerle izah etti: “Vatanın net bir Avrupa ve Batı yönelimiyle ve bölge ülkeleri ve ABD ile kurulan güçlü stratejik ittifakları bozmadan birleştirilmesi. İflasa sürükleyecek fenomenlerden kaçınmak için bütçe disiplininin ve istikrarın korunması. Mülteciler meselesinin etkin yönetimi.”

Gazete DİSİ’li önemli kişiliklerin; Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in Mavroyannis’e destek vereceğini açıklamasının ardından DİSİ oylarını Mavroyannis’e kanalize etmekte olduğunu kaydetti.

Habere göre ilk turda Neofitu’ya oy veren DİSİ seçmeninin yüzde 50’yi geçen bir kısmının Mavroyannis’e kaydığı tahmin ediliyor. Ayrıca yüzde 30’luk bölümü sandığa gitmeyeceği belirtiliyor.