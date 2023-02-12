Umutlandıran haberler

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 51 yaşındaki Emine Doğu, 137'nci saatte kurtarıldı. Emine Doğu'nun oğlu Bekir de 136’ncı saatte enkazın altından çıkarılmıştı.

Emine Doğu'nun 17 yaşındaki Bekir de 136. saatte aynı enkazdan sağ çıkarılarak hastaneye sevk edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB ekipleri tarafından Hatay'da kurtarma çalışmalarında depremin 136. saatinde İsra Tehalmi adındaki çocuğu kurtarıldığını duyurdu.

136. saat sonra diğer mucize kurtarılışlar sırasıyla şöyle gerçekleşti;

Sevgi Çolak 136 sonra kurtarıldı

Adıyaman'da yıkılan binanın altında kalan 45 yaşındaki Sevgi Çolak, 136 saat sonra sağ kurtarıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'daki Çınar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten AFAD ve Kömür İşletmeleri AŞ arama kurtarma ekipleri, Sevgi Çolak'ı 136 saat sonra enkazdan çıkardı.

Çolak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, 136 sonra gelen mucize kurtuluşun ardından birbirlerine sarıldı.

Macide 57 yaşında

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Melek Apartmanı'nda dinleme çalışması yaptı.

Enkaz altında bir kişinin olduğunu saptayan ekipler, depremden 136 saat sonra 57 yaşındaki Macide Hakemati'yi enkazdan sağ çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Bir haber de Adıyaman'dan

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde büyük bir azim ve umutla devam eden çalışmaları sonucu, Barış Kuzucuoğlu'nu (20), depremin 134. saatinde Adıyaman Besni'de sağ olarak kurtarıldı.

Narlı ailesi 133 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarılan çocuğun anne ve babası da aynı saat içinde kurtarıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yapan Manisa İmbat Madencilik, Yozgat Şeker, AFAD, Antalya JAK ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekipleri, yaptıkları dinlemede tespit ettikleri 3 kişiden ilk olarak Nehir Naz Narlı'yı enkazdan çıkardı.

Çalışmalara devam eden ekipler, yaklaşık yarım saat sonra Nehir Naz'ın annesi Şule ve babası Derviş'e de ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan anne ve baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı aileden 3 kişiyi kurtaran ekipler ve Narlı ailesinin yakınları, büyük sevinç yaşadı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 11 yaşındaki Muhammet, 133 saat sonra sağ çıkarıldı. Muhammet, kurtarma ekiplerine elini uzatarak yerini gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında çalışma yaptı. Yaşam koridoru oluşturan ekipler, Muhammet'i tespit edip, görüşerek fener ışığını nerede gördüğünü eliyle işaret etmesini istedi.

Enkaz altındaki çocuk, sıkıştığı yerden elini çıkarıp, yerini gösterdi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhammet, 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.

Saatler sonra Ülkü de enkazdan çıkarıldı

24 yaşındaki Ülkü Melisa, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depreme markette yakalanmıştı. Enkaz altında sağ olduğu tespit edilen Ülkü Melisa, ekiplerin saatler süren çabası sonrası 133. saatte enkazdan kurtarıldı. Kurtarma ekibi ise Ülkü Melisa'yı ambulansa taşıdıktan sonra birbirine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

2 yaşındaki aliye sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, depremin 133'üncü saatinde 2 yaşındaki Aliye Dağlı enkazdan sağ çıkarıldı.

Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi. Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.

