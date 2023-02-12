Vali ‘olur’ vermiş

Avukat Bedia Büyükgebiz, sosyal medya hesabından Hatay’da yer alan Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını, müdürlükte yapılara ilişkin zemin basınç dayanımlarıyla ilgili ıslak imzalı resmi evraklar olduğunu söyledi. Büyükgebiz, yapılan işlemin 'delil karartmaya girebileceğinin' altını çizdi. Büyükgebiz ayrıca Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın 'olur' verdiği ıslak imzalı tutanağı paylaşarak meslektaşlarıyla yıkım işlemlerini durdurduklarını açıkladı.

Paylaşım şu şekilde:

“Burası bir devlet dairesi, buranın içinde Hatay, İskenderun ve çevresindeki okul, işyeri ve konutların yapı laboratuvar test sonuçları var.

Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları yönetmeliğe, kanuna uygun mu? Bunlar var. Buraya dair yıkım kararı alınmış, burada iki kepçe var ve girilmeyen onlarca, yüzlerce enkaz var. Yıkıma başladılar, yavaş yavaş buraya gelecekler.

'Basınç dayanımı 25 olması gerekirken izin vermişler'

Biraz önce Şube Müdürü Murat Alkaya geldi, ‘Burası yıkılacak, vali izin verdi yıkım kararı var’ dedi. Niye? Burası tek katlı bir bina. AFAD şu an burada, içinde doktor var, revir olmuş, neden? Yıkım kararı varmış, burada onlarca yüzlerce klasör var, hepsinde test laboratuvar sonuçları var. Zemin katın kolon basınç dayanımı 25 MPa olması gerekirken, 7 iken izin vermişler, karot almışlar. Şimdi burası yıkılacak diyorlar."

Paylaşımların ardından son durum hakkında bildi veren Av. Bügükgebiz, ayrıca şunları aktardı:

'Resmi evraklar havada uçuşuyor'

“Son durum bu, meslektaşım Pınar Dursun haber verdi, Gözde İbiş sağ olsun Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey ile irtibat kurdurdu. Onlar şu an bakanlarla konuşuyor. Hatay Barosu Başkanı Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar vermesi için baskı yapıyor. Biz buradaki kepçeyi durdurduk çünkü bunların hepsi bir delil karartmaya girer. Neredeyse ıslak imzalı resmi evraklar havada uçuşuyor.”

Av. Büyükgebiz, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın 10 Şubat 2023 tarihinde aralarında Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Çevre, Şehrcilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Polis Evi ve İl Jandarma Komutanlığı binalarının İl Müdür Yardımcısı Abdullah Çiloğulları'nın talebiyle 'olur' verdiği ıslak imzalı resmi evrağı paylaştı.



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023, 02:58