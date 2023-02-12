Çalışmalara katılacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye'ye yardım için taşıyan Server Beşirli, "Kış soğuğunda evsiz kalmanın ne olduğunu iyi biliriz" ifadelerini kullanmıştı.

34 yaşındaki Beşirli, yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gidecek.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra insanların takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli (34), yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gönderilecek.

Deprem bölgesinde havanın çok soğuk olduğunu, insanların evlerine giremediğini hatırlatan Beşirli, "O insanlar için verebileceğim sıcak giysi ve yataklardır. Elimden gelen buydu. Yardımlar sürüyor. Eş, dost, akraba beni arıyorlar ve yardımlarını ulaştırmamı istiyorlar. Yardımları topluyorum ve götürüp toplama merkezine teslim ediyorum. Arabam eski olsa da kalbimiz temiz ve zengin. Kardeş ülkemize yardım etmek bizim borcumuz." dedi.

Beşirli, "Fotoğrafım tesadüfen çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yardımı bu amaçla yapmıyordum. Çok sayıda telefon eden var. Türkiye'den arayıp teşekkür ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. Eğer götürseler ben deprem bölgesine gidip gönüllü şekilde yardım etmek istiyorum." diye konuştu.