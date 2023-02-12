Endişeler güçlendi

Küresel pay piyasaları, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin açıklamalarına çevrildi. ABD'de Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Ülkede iş gücü piyasasına yönelik verilerin beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesiyle başlayan süreç, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen salı günkü açıklamalarıyla fiyatlamalarda daha da öne çıktı.

Powell, konuşmasının şahin tonunu olabildiğince azaltmaya çalışsa da para piyasalarında mart ve mayıs toplantılarında 25 baz puanlık faiz artışına ilişkin beklentiler ağırlık kazandı. Bununla birlikte haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler yüzde 40'a yaklaşırken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar da bunu destekledi.

Gidecek çok yolları var

Buna göre, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun zirve yaptığını ancak yüksek kalmaya devam ettiğini, enflasyon kontrol altına alınana kadar "gidecek çok yolları" olduğunu aktardı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın enflasyonu düşürmesinin "uzun bir mücadele" olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtti. New York Fed Başkanı John Williams, politika faizini yüzde 5-5,25 aralığına çekmenin bu yıl için makul göründüğünü ve arz ile talep arasındaki dengesizliğin ortadan kalkması için yeterli olabileceğini dile getirdi. ABD'de geçen perşembe günü gerçekleştirilen 30 yıllık tahvil satışında beklenen ilginin olmaması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, piyasalardaki fiyatlamalarda enflasyon endişesinin yeniden resesyon korkusunun önüne geçtiğini bildirdi. Analistler, gelecek hafta açıklanacak verilerde ekonomilerdeki gidişata ilişkin işaretlerin yakından takip edileceğini belirterek, özellikle ABD'nin enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Yoğun bir hafta bekliyor

ABD'de pay piyasaları geçen hafta artan belirsizliklerle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta başta salı günkü enflasyon verileri ile Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmeler olmak üzere yoğun takvimin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, hafta boyunca devam edecek sözle yönlendirmelerde para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinin beklendiğini kaydederek, açıklanacak verilerde ekonomiye ilişkin sinyallerin de önemine dikkati çekti.

Ülkede enflasyon baskısının artabileceğine yönelik işaretlerin güçlenmesinin ardından dikkatlerin yeniden enflasyon üzerine çevrildiğini belirten analistler, özellikle TÜFE verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.