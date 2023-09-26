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Kalplerde yaşayacak

Gazeteci Metin Münir bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Kalplerde yaşayacak
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  Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu cumartesi günü hayatını kaybeden Diyalog gazetesi yazarı, ünlü gazeteci Metin Münir, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

   Münir’in cenazesi Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla Ozanköy Mezarlığı’nda defnedilecek.
  Türk ve İngiliz basınında da uzun yıllar görev yapan Kıbrıslı Türk gazeteci ve yazar, Erenköy mücahitlerinden Metin Münir; 79 yaşında, Lefkoşa'da hayatını kaybetmişti.
   Cumartesi öğle saatlerinde Ozanköy’deki evinde rahatsızlanan Metin Münir, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Münir, Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan cerrahi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
   Son yıllarını Ozanköy'deki evinde geçiren Metin Münir, Türkiye ve KKTC siyasetiyle ilgili yazılarının yanı sıra, buradaki hayatını kendisine özgü üslubu ve çarpıcı doğa tasvirleriyle Diyalog Gazetesi ve T24'teki köşesinde yazıyordu. 

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YORUMLAR
Sufî
Sufî - 5 saat Önce

Bendende birlerce kez yaziklar olsun , diyalog gazetesine. Bukadarmi vefasizsiniz siz.. haram olsun size biz okuyucularin hakki. Sizede ayni vefasizlik yapılsın.. bundan sonra okumayacagiz sizi...

Turkish power
Turkish power - 7 saat Önce

Allahu Teala rahmet eylesin insAllah hayalini kurdugu mukemmel duzene cennette kavusur

Ercan YILMAZ
Ercan YILMAZ - 3 saat Önce

Yarım asırlık yaşamımın yarısında senin bilgi ve ilham verici yazılarını okumak ne kadar keyif verdiyse bundan sonraki yaşamımda bundan mahrum kalmak o kadar üzücü.Huzur içinde uyu bilge adam.

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