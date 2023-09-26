Kalplerde yaşayacak

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu cumartesi günü hayatını kaybeden Diyalog gazetesi yazarı, ünlü gazeteci Metin Münir, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Münir’in cenazesi Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla Ozanköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Türk ve İngiliz basınında da uzun yıllar görev yapan Kıbrıslı Türk gazeteci ve yazar, Erenköy mücahitlerinden Metin Münir; 79 yaşında, Lefkoşa'da hayatını kaybetmişti.

Cumartesi öğle saatlerinde Ozanköy’deki evinde rahatsızlanan Metin Münir, ambulansa hastaneye kaldırıldı. Münir, Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan cerrahi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son yıllarını Ozanköy'deki evinde geçiren Metin Münir, Türkiye ve KKTC siyasetiyle ilgili yazılarının yanı sıra, buradaki hayatını kendisine özgü üslubu ve çarpıcı doğa tasvirleriyle Diyalog Gazetesi ve T24'teki köşesinde yazıyordu.