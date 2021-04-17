Kapalı devre turizmde tedbirler üst seviyede

Onur ULAĞ

Kapalı devre turizmi kapsamında dün iki charter uçuş daha gerçekleşti. İstanbul ve Adana’dan iki saat arayla Ercan Havalimanı’na inen iki uçakla toplam 202 yolcu ülkeye geldi.

Yolcular, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin koyduğu kurallar çerçevesinde işlemden geçirildi.

Yolcular daha sonra araçlarla kalacakları otele götürüldü.

202 kişi geldi

İlk uçak saat 19.35’te İstanbul’dan, ikincisi ise 21.05’te Adana’dan geldi. Ercan’a inen iki uçakla 202 yolcu geldi.



Pasaport kontrolüne giren yolculara, önce hızlı antijen testi yapıldı.Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra yolculara havaalanında bulunan Turkcell stantlarında elektronik bileklik takıldı.Hızlı test sonucu çıkan yolcular, polis ve güvenlik ekiplerinin kurduğu alana girerek, test sonucu kurulan cihaza okuttu. Kodu onaylanan turistler alandan ayrıldı. Yolcular, havaalanından direkt kalacakları otele götürüldü.

Kurallar belli

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı otel turizmi ile ilgili almış olduğu kararlar doğrultusunda Ercan Havalimanı’na haftada dört adet charter uçuş izni verildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı turizm kapsamında charter seferlerle gelen turistler adada en fazla 3 gece, 4 gün adada kalabiliyor.

İlk aşamada Girne ve Bafra bölgelerinde bulunan beş otelin kapalı devre turizmi kapsamında yer alıyor.