Yeni yönetim belirlendi

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, 4. Olağan Genel Kurulu’nu Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Genel Kurul’da 2021-2022 Hizmet Dönemi Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini belirlendi, 2021-2022 Hizmet Dönemi Çalışma Programı ve Bütçe Yönetmenliği okunarak oy birliğiyle onaylandı.
Yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz 2021 tarihinde “Hizmet Hedefimiz, Sevgi Rehberimiz” sloganıyla göreve başlayacak yeni yönetimde Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran, görevi Tuna Karatepe’den devralacak.
Yönetimde;
1.Başkan Süheyla Erbilen,
Sekreter Esen Yalın Aktoprak,
Sayman Emine Uzun,
Toplantı Yönetmeni ise Omra Can görev yapacak.
Federasyon Tüzüğü gereği 2019-2020 Hizmet Dönemi Federasyon Başkanı Ln. Alev Ulubay’ın çalışma programı ve bütçesi de okunarak oy birliği ile aklandı.