Sert düşüş

Kripto para piyasaları, dün sert kayıplar yaşadı. Hafta içi zirveyi 64 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin, yüzde 10 gerilerken, Etherium'da kayıp yüzde 12'yi aştı.
Kripto para birimlerinde en büyük işlem hacimine sahip olan Bitcoin'in son 24 saat içerisinde 10 bin dolar düzeyinde düşüş yaşaması birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu.
Bitcoin'in değer kaybetmesi birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu. Etherum yüzde 11'den fazla değer kaybederken, XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydetti. Litecoin yüzde 17, Dogecoin yüzde 26 değer kaybı yaşadı. Bitcoin'in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30'lara varan değer kaybı yaşadı.
Son 24 saatte 9 milyar dolar likidite edildi
Piyasadaki güvensizlik ve Bitcoin'in ani düşüşleriyle birçok yatırımcı pozisyonlarını likidite etti. Bitcoin'nin sert düşüşüyle güvensizliğin neden olduğu kripto para piyasasında son 24 saatte 9 milyar dolar değerinde pozisyonun likidite edildiği söyleniyor.