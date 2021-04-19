İzin istedik, cevap alamadık

Devlete ait su tankerini çaldığı iddiasıyla geçtiğimiz Cuma günü iki personeliyle birlikte mahkemeye çıkarılan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, yaşanan süreçle ilgili açıklama yaptı.

Akdoğan köyündeki su tankerini tehlike arz ettiği için kaldırdıklarını ve kamusal yarar için kullanmaya başladıklarını ifade eden Latif, çeşitli prosedürleri yerine getirmelerine rağmen tankerin sahipsiz olduğunu anladıktan sonra kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Konunu daha sonra mahkemelik olduğunu kaydeden Latif, açıklamasında şunları kaydetti:

Biz, 2019 yılı Mart ayında bölgemizde bulunan ve herkesçe bilinen eski ve harabe hale gelmiş süt fabrikası üzerinde yer alan ve tehlike arz eden 12 tonluk su tankerini, gerek yarattığı tehlikeyi bertaraf etmek, gerekse beldemizin faydalanabileceği bir imkana dönüştürmek için, kopup düşmeden önce, imkanlarımızı seferber ederek yere indirdik .



O dönemde devlet kurumları ve Devlet Emlak Malzeme Dairesi dahil, ilgili birimlerle yaptığımız resmi istişarelerde, bu tankerin herhangi biri tarafından sahiplenilmediğini görerek, Akdoğan Belediyesi'ne satılması veya kaydı için girişimlerimizi sürdürdük. Söz konusu tanker sahiplenilmediği için bizler de, bölgemizde yaşanan su sıkıntısı ve yangınların kontrol altına alınması gibi kamusal fayda içeren konularda değerlendirilmesi adına, bu tankeri kullanılabilir hale getirerek halkımızın hizmetine sunduk.Bu yolla, onlarca ihtiyaçlı eve su taşıdık, onu yangınların önünün alınmasında kullandık.16 Nisan 2021 tarihinde KKTC Başsavcılığı ve Polis Müdürlüğünce mahkemeye davet edildik. Bu davete sorgusuz sualsiz ve tereddütsüz icabet ettik. Hakkımızda herhangi bir tutuklama kararı olmadığı gibi, kendi imkanlarımız ile gerek polise gerekse mahkemeye ispatı vücut ettik. Soruşturma memurunun mahkemede de açıkladığı gibi, söz konusu tankerin Belediyemiz adına geçebilmesi için çeşitli yazışmalar yaptığımız ve bu tankeri belde halkı için yani kamu yararına kullandığımız beyan edilmiş olup, prosedüre bağlı bir işlem olan teminat şartlarına da itiraz etmeksizin kabul ettik.Bizler, bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, kamu yararından başka bir niyet gözetmeyecek ve Akdoğanlılar'la bölge insanımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.