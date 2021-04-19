Hedef belli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye iki devletin egemen eşitliği temelinde işbirliğini içeren yeni vizyon ile gideceklerini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.

Tatar, egemen eşit iki devletin işbirliğine dayanan yeni vizyonda; iki devletin su, doğal gaz, kriminal olaylar, elektrik gibi birçok alanda işbirliği içinde çalışmasını öngördüğünü belirtti.

Verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin (EkoAvrasya) düzenlediği “KKTC’nin Stratejik Vizyonu” konulu çevirimiçi görüşmeye katıldı ve soruları yanıtladı.

Görüşmede, 2033 yılında 50. yaşını dolduracak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, dijital devrim arifesindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm çerçevesinde yenilikçi ve gelişimci stratejileri ve KKTC’nin yeni vizyonu ele alındı.

EkoAvrasya Derneği’nin düzenlediği “KKTC’nin Stratejik Vizyonu” konulu çevirim içi görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, küçük yaştan itibaren, gerek Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarı olan dedesi Cemal Müftüzade ve gerekse yıllarca Maliye Bakanlığı gibi çeşitli üst kademe görevlerde bulunan babası Rüstem Tatar’dan öğrendikleri ve yaşadıklarıyla Kıbrıs konusunun içine doğan ve büyüyen bir kişi olduğunu, ve bugün gelinen noktada yaşananların karakterine işlediğini ve bunun kendisi için içten gele bir tezahür olduğunu ifade etti.



“AB vaatlerini tutmadı”



AB’nin Annan Planı döneminde Kıbrıslı Türklere, referandumda “Evet” demeleri karşılığında birçok vaatte bulunduğunu ancak bunların hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin, Kıbrıslı Rumlara referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın AB’ne alma sözü verdiğini ve referandumda olası bir anlaşmaya “hayır” diyen Rum tarafını kısa bir süre sonra tek taraflı olarak AB’ne aldıklarını anlattı.AB’nin atığı bu adım nedeniyle az bir nüfusa sahip Rum tarafının 85 milyon nüfusa sahip Türkiye için AB içerisinde veto hakkı kullanmasının haksızlığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin tarafsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Maraş açılımı turizm için de önemli

Tatar, KKTC’nin, Maraş açılımı ile birlikte önemli bir turizm destinasyonu olmaya devam ettiğini ifade etti.

Ülkede yüzden fazla ülkeden gelerek öğrenim gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde KKTC’nin birer fahri temsilcisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yüksek öğrenim alanının hem tanıtım hem de ekonomiye katkısı nedeniyle daha da geliştirilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhu ile başarılarını 2033’e taşımak için insan kaynakları ile birlikte üretimi ve verimliliği artırma, ve hizmet sektörlerini geliştirme noktasında yılmadan çalışmalarına devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de öneminin daha da arttığını ve Türkiye’nin de desteği ile daha da güçlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın 46 yıl sonra açılmasının insanlığa hizmet olduğunu ifade ederek, uluslararası hukuk çerçevesinde mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) baş vurarak hak sahibi olabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde bölgede bulunan birçok Vakıf Malının, Vakıflar Tüzüğü’ne aykırı olarak el değiştirdiğini, Vakıflar İdaresi’nin de önümüzdeki süreçte TMK’ya başvurarak hakkını arayabileceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 10:39