Önündeki araca çarptı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Girne anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Kübra Kılıç isimli sürücünün, önünde seyreden araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan Büşra Sapmaz ile Serenay Yalçınkaya, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün sabah saat 09.15 sıralarında Girne- Lefkoşa anayolunda meydana geldi.



Yönetimindeki KG 060 plakalı aracın direksiyon hâkimiyeti kaybeden Hatice Kübra Kılıç, önünde aynı istikamete doğru seyreden Büşra Sapmaz yönetimindeki RZ 564 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan RZ 564 plakalı araç yoldan çıkıp toprak sete çarptı ardından havalanıp KG 060 plakalı aracın üzerine düştü.Kaza sonucu RZ 564 plakalı araç sürücüsü Büşra Sapmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Serenay Yalçınkaya (40) yaralandı.Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.