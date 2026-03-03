Kapasiteyi aştı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nin eski ve yeni binalarında bulunan toplam mahkum ve tutuklu sayısının 900’ü aştığını belirtti

Bengihan, Merkezi Cezaevi’ndeki gardiyan eri ihtiyacının giderilmesi ve 21 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrılan bölümün kullanıma açılması için İçişleri Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Bengihan, “Bu tablo karşısında Merkezi Cezaevi kadrosunda görev yapan kadın ve erkek gardiyan erlerinin iş yükü olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Mevcut personel sayısı hem çalışan hakları hem de güvenlik açısından sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Personel istihdam edilmesi gerekiyor

Bengihan, 900’ü aşkın mahkum ve tutuklunun bulunduğu mevcut koşullar dikkate alındığında, 15 kadın ve 60 erkek gardiyan eri istihdamı için ilan edilen münhal sayısının "yetersiz kaldığını" kaydetti.

Bengihan, “Yapılan değerlendirmelere göre, kadro açığının kapatılabilmesi için toplam 106 erkek ve 29 kadın gardiyan eri istihdam edilmesi gerekmektedir” dedi.

Erkek gardiyan eri münhali için yapılan yazılı sınavda 84 adayın başarılı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 60 olan münhal sayısının ek yetki ile 24 kişi artırılması ve sınavda başarılı olan tüm adayların istihdam edilmesi gerektiğini belirten Bengihan, aynı şekilde kadın gardiyan eri için 15 olan münhal sayısının da ek yetki ile 14 kişi artırılmasının, kadro açığının giderilmesi açısından "elzem" olduğunu ifade etti.

Çocuklar için ayrı bölüm yok

Cezaevi koşulları ve gardiyan eri eksikliği ile ilgili bir diğer "endişe verici" meselenin ise, yeni cezaevi binasında yer almasına rağmen gardiyan eri eksikliği nedeniyle 21 yaş altı çocuk, genç mahkum ve tutuklular için ayrılan bölümün kullanılmaması olduğunu kaydeden Bengihan, şöyle devam etti:

“Rehabilitasyon odaklı bir sistem yerine çocuklar ve gençler, yetişkin mahkumlarla aynı ortamda tutulmakta, bu durum onları suça daha açık hale getirmekte ve topluma yeniden kazandırılmaları gereken bireylerin potansiyel suçlulara dönüşmesine neden olmaktadır.”

İnsan hakları ve çocuk hakları ile bağdaşan bir cezaevi sisteminin oluşturulması için öncelikle gardiyan eri ihtiyacının giderilmesi ve 21 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrılan bölümün kullanıma açılmasının elzem olduğunu belirten Bengihan, İçişleri Bakanlığı’nı bu konuda gereğini yapmaya davet etti. Bengihan, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

