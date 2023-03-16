Kapıyı kırdı içeri girdi

Lefkoşa’da bulunan yapımı devam eden bir binanın giriş kapısını kırarak içeri giren ve inşaat malzemeleri çalan Halit Karadeniz, olaydan 7 gün sonra yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, çaldıklarını internette satışa çıkarınca yakayı ele verdiği belirtildi. Zanlının ifadesinde işlediği suçları itiraf ettiği de açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 7 Mart 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında zanlı Lefkoşa’da Demir Sokak üzerinde bulunan inşaatın giriş kapısını kırarak içeriye girdiğini belirtti. Polis, zanlının Tekin Yalçın’a ait Makita marka bir adet izmirillo, bir adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet markası meçhul alafranga tuvalet ve yine markası meçhul 3 adet lavaboyu çaldığını söyledi.

Polis, 14 Mart 2023 tarihinde yapılan soruşturma neticesinde zanlı Halit Karadeniz’in tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Zanlının çalıntı eşyaları internette satışa sunduğunu ve bu şekilde tespit edildiğin kaydeden polis, gönüllü ifade verip, işlemiş olduğu bina açma ve sirkat suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının alınacak ifadelere ve aranan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında bina açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.