Hükûmet Haydi Göreve

Özlem ÇİMENDAL

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) kısa sürede yapılan denetimlerin ardından riskli okul ve hastanelerin isimlerini açıklarken; dikkatler bu binaların ne kadar sürede ve hangi bütçeyle yapılacağına yöneldi. Uzmanlar; ekonomik örgütlerin de katılacağı bir komisyonun oluşması ve yardımlaşmanın öne çıkarılması halinde, tüm binaların kısa sürede dayanıklı hale getirilebileceğini belirtiyor.

Risk sıralamasına göre; Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ilk sırada yer alırken, bunu Lefke İstiklal İlkokulu, Lefkoşa’daki Arabahmet İlkokulu, Gazimağusa’daki Karakol İlkokulu’nun her iki dersliği, Lefke İstiklal İlkokulu, Namık Kemal Lisesi, Şehit Tuncer İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi ve Alaniçi İlkokulu izliyor.

Devlet Hastanelerinde ise Cengiz Topel’in Polikliniği, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Tıbbi Atık, Hemodiyaliz Arıtma ve Ayaktan Tanı Merkezi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi riskli binaların ilk sırasında yer alıyor.

Riskli hastaneler

Girne

Girne Akçiçek Hastanesi

(1,2,3,4,5,6,7 ve 8.blokları)

Yeşilyurt

Cengiz Topel Hastanesi

(Poliklinik ,Atölye Garaj ve Jeneratör Odası ,Ana Bina,Morg, Çamaşırhane, Laboratuvar Dr. Odası 12, Eczane 11 kısımları)

Lefkoşa

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

(Thalassameia Merkezi- Kan Bankası, Tıbbi Atık, Hemodiyaliz Arıtma, Nükleer Tıp ve Hemodiyaliz, Onkoloji, Barış Ruh Sinir Hastalıkları, Ayaktan tanı ve Tedavi Merkezi, Bilgi İşlem, Ana Bina ve Acil Servis, Adli Tıp Endokrin ve Diyabet Merkezi blokları)

Mağusa

Gazimağusa Devlet Hastanesi

(A Blok, B1 Blok, C Blok, B2 Blok, B3 Blok, F Blok, G Blok, H Blok, E Blok, G1 Blok)

Lefkoşa ve Mağusa’daki riskli okullar

Mağusa

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi

Karakol İlkokulu

Namık Kemal Lisesi

Türk Maarif Koleji

Lefkoşa

Arabahmet İlkokulu

Şehit Tuncer İlkokulu Blok

(38 binası)

Türk Maarif Koleji /A10/A 11 derslikleri

20 Temmuz Lisesi Gülen Yüzler Anaokulu

Haydarpaşa Ticaret Lisesi/kantin

Haspolat İlkokulu

Gönyeli İlkokulu

Değirmenlik Lisesi

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

Lefkoşa-Gelibolu AML derslikler

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu

Bakan Çavuşoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan riskli olduğu belirlenen her bina için projelendirme talep ettiklerini belirtti

‘Ne gerekiyorsa yapılacak’

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan riskli olduğu belirlenen her bina için projelendirme talep ettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, yayımlanan rapor sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İnşaat Mühendisleri Odası’ndan risk analizleri sonrasında her bina için bir projelendirme talebinde bulunduk. Ne gerekiyor, tamiri, bakım onarımı veya yıkılıp yeniden yapılması konusunda en düşük seviyeden, en yüksek seviyeye kadar bir proje planlaması hazırlamalarını istedik.”

Çavuşoğlu, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile de prefabrik sınıfların yapımı konusunda bir görüşme yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, ayrıca lise 3. Sınıfları bir sınav ile mezun etmeyi düşündüklerini böylelikle lise üçleri sistemden çıkarmayı amaçladıklarını söyleyerek, eğitimdeki yükü bir nebze de olsa azaltmayı planladıklarını aktardı.

Ad-Hoc komitesi üyesi Yeşilırmak, deprem için oluşturulan kaynağın detaylarını açıkladı

Eğitime 120 milyon

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesi üyesi ve Milletvekili Emrah Yeşilırmak, deprem fonuyla ilgili detayları Diyalog’a açıkladı. Yeşilırkmak, deprem hazırlığı kapsamında oluşturulacak fonda eğitime ve okullara şu an çok acil olarak 160 milyon TL ayrıldığına dikkat çekti. Yeşilırmak, “2023 bütçesinde Eğitim Bakanlığı için 80 milyon TL ayrıldı. Deprem fonu kapsamında ayrılan 160 milyon TL ile birlikte şu anda eğitime 240 milyon TL bütçe ayrılması öngörüldü” dedi.

Yeşilırmak, “Deprem fonundan ayrılan 160 milyonun 120 milyonu 6 okulun revize edilmesi ve çok hızlı bir şekilde güçlendirilmesi için kullanılacak. Mevcut binaların depreme karşı bakımı, onarımı ve tadilatı için de 40 milyon civarında bütçe ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Hangi kuruma ne kadar bütçe ayrıldı

Yeşilırmak, fonda arama-kurtarma giderleri için Sivil Savunma ’ya 175 milyon TL, Polis ve askere 25 milyon TL, itfaiyeye 75 milyon TL, sağlığa 5 milyon TL, deprem eğitim tatbikat faaliyetleri için de 4 milyon TL bütçe oluşturduklarını da kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023, 10:35