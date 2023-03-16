Bodrum baskını

Suna ERDEN

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Bodrum Operasyonunda bir kilo hintkeneviri, 20 gram kokain 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 32 bin 400 TL para ele geçirildi. Operasyonda Soyal Altuğan isimli şahıs tutuklandı.

Satışa hazır ele geçirilen uyuşturucunun büyük kısmının Soyal Altuğan’ın Çatalköy’de bulunan ofisinde şifreyle açılan gizli bir bölmede bulunduğu belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 14 Mart 2023 tarihinde Soyal Altuğan’ın uyuşturucu sattığına dair alınan bilgi üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının Çatalköy’de aracıyla seyir halindeyken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ve UH 684 plakalı aracında yapılan aramada çöp poşetleri içerisinde şeffaf naylona sarılı ve satışa hazır paketlenmiş 10 gram kokain,50 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlıya ait cüzdan içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 900 TL ve yolcu koltuğu paspas üzerinde bulunan siyah renk çanta da yine uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 25 bin TL paralar bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Gizli bölmede uyuşturucu zulası

Polis memuru, aynı gün 15.45 ile 17.00 saatleri arasında, zanlının ailesine ait olan Çatalköy’de bulunan ve kendi sorumluluğunda olan ofiste arama yapıldığın söyledi.

Polis, şifre ile girilen gizli bölme içerisinde muhafaza edilen anahtarlar ile açıldıktan sonra binanın bodrum kısmına girildiğini açıkladı.

Polis memuru, bodrumda bulunan depo içerisinde sırt çantasına konulmuş iki şeffaf naylona sarılı

940 gram hintkeneviri, bir adet alüminyum folyo içerisinde muhafaza edilen 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildiğini belirtti.

Ofisten sonra evde arama yapıldı

Polis, ayrıca uyuşturucu maddelerin ambalajlanmasına kullanıldığına inanılan ve uyuşturucu kalıntısı içeren makas, tabak, 13 adet saklama poşeti, bir adet alüminyum folyo, bir adet strech film, bir adet siyah çöp torbası, 9 adet çipli saklama poşeti bulunarak emare alındığını bildirdi.

Polis, daha sonra zanlının Ozanköy’de kaldığı evde yapılan arama sonucunda yatak odasında bulunan çalışma masası çekmecesinde bir adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ve şeffaf poşette muhafaza edilmiş 5 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek emareler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.